٤١١ مصاباً في زلزال ضرب إيران

المصدر: عواصم - وكالات

ضرب زلزال مركزه إيران، مساء أمس، المنطقة الحدودية، ما أدى إلى وصول تداعياته إلى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية والكويت. وقال المركز الأميركي للزلازل إن درجة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر ومركزه محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق.

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية. ووفقاً للوكالة، فقد طالت الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط. وأكدت تقارير عراقية أن هزات أرضية شعر بها سكان بغداد، والكوت، وكربلاء، والديوانية، والنجف، وكركروك، والمثنى.

وأفادت مصادر أن سكان الكويت شعروا بالهزة الأرضية.

وقال هوشانج بازواند، حاكم إقليم كرمنشاه الإيراني، ان نحو ٤١١ شخصاً أصيبوا، لكن ليس لدينا أي قتلى. وتعرضت إيران لزلازل متتالية خلال الشهور الأخيرة، آخرها في مدينة كرمنشاه، القريبة من الحدود العراقية، وبلغت قوته 5.9 درجات، أغسطس الماضي.