12 قتيلاً بهجوم مروّع على قرية في موزمبيق

المصدر: مابوتو- أ.ف.ب

قتل 12 قروياً بينهم نساء وأطفال في بلدة نائية في أقصى شمال موزمبيق في آخر هجوم مروّع نسب إلى متشددين بحسب الشرطة، وأدى إلى نزوح آلاف الأشخاص إلى تنزانيا المجاورة. ووقع الهجوم في قرية تشيكوايا فيليا التي تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع تنزانيا.

وأوضحت تقارير إعلامية محلية، أن الضحايا قتلوا إما بالسواطير وإما حرقاً داخل بيوتهم بعدما أضرم المتشددون فيها النار. وقال مسؤول في الشرطة في إقليم كابو ديلغادو، أمس، إن هجوماً وقع في إقليم نانغاني في منطقة لا تسير فيها قوات الأمن دوريات، موضحاً أن المهاجمين قتلوا 12 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال.

وتابع المصدر ذاته، أن آلاف الأشخاص فروا بعد الهجوم إلى تنزانيا بعدما عبروا نهر روفوما.

وأوضح شرطي آخر يشارك في تنسيق العمليات ضد المتشددين، أن إقليم نانغادي بعيد عن البحر الذي تتركز فيه جهود الشرطة، ما سمح للمهاجمين بدخول القرية ومهاجمتها والرحيل بدون أي تدخل.