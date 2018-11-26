بايدن يتبنى الكلب «مايجور»

ما كادت جمعية ديلاوير الإنسانية تنشر الخبر عبر «فيسبوك» حتى تلقفه نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وأنقذ الكلب واصطحبه إلى منزله لينضم إلى العائلة تحت اسم «مايجور».

وأعربت الجمعية عن سعادتها بالخبر عبر الموقع كذلك، ونشرت تقول: «إنه يوم السعد لـ(مايجور)، حيث إنه لم يحظ بمأوى دائم، بل تمّ تبنيه من قبل جو بايدن، نائب الرئيس السابق وزوجته الدكتورة جيل! وقد تعرفت عائلة بايدن على (مايجور) أثناء تقديم الرعاية له وباتت مستعدة اليوم لتبنيه بشكل رسمي. نتمنى وافر الحظ للعائلة ونشكرها لكونها واحدة من أصدقاء الحياة!».

وأضافت: «يشكل (مايجور) وأمثاله بضعاً من آلاف الحيوانات التي نقدم لها المساعدة. ولن يكون بمقدورنا القيام بهذا العمل لولا دعمكم!».

وينضم فرد العائلة الجديدة الذي ينتمي لفئة كلب الراعي الألماني إلى مثيل له من الفصيلة عينها ويدعى تشامب». وأشار بايدن البالغ من العمر 75 عاماً في تعليق على المسألة، متحدثاً لمحطة «سي إن إن» بالقول: «تغمرنا سعادة عارمة لاستقبال (مايجور) وضمه للعائلة ونحن ممتنون لجمعية ديلاوير الإنسانية لعملها على تأمين منازل دائمة لـ(مايجور) وأمثاله من الحيوانات».