«تويتر» في ضيافة مودي

لعل تغريدة نارندرا مودي شجعت الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة موقع «تويتر» جاك دورسي حين دَوّن مودي: «سرني لقاؤك جاك، ويسعدني مدى الشغف الذي تقود به تويتر. أستمتع بوجودي على الموقع حيث كوّنت صداقات رائعة، وحيث أشهد على عبقرية الناس كل يوم!».

فما كان من الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة موقع تويتر إلا أن باغت النجم شاروخان بالسؤال عبر تويتر عما إذا كان صاحياً لأنه يود القيام بزيارته، ليجيبه بـ «صاحٍ ومستعد»، ولم تمض بضع لحظات حتى وصل دورسي، المؤسس إلى مسكن نجم بوليوود الشهير. واغتنم النجم الهندي الفرصة للسخرية من مسألة الأخبار المزيفة، فكان من ضمن تغريداته عبر تويتر، أن كتب «مستيقظ ومستعد، وعلى الموعد بشكل صادم، وإن أنذرك أحدهم بتأخري، فاعلم أنهم لا يروجون إلا أخباراً زائفة». يذكر أن الأخبار الملفقة أو المزيفة قد احتلت أعلى قائمة الموضوعات التي شكلت فحوى اجتماعات دورسي في الهند. والتقى دورسي خلال زيارته إلى الهند كلاً من رئيس وزراء البلاد نارندرا مودي، والزعيم الروحي دالاي لاما، وراوول غاندي زعيم حزب المؤتمر.

ونشر دورسي عبر موقع تويتر صوراً للقائه مع مودي وأرفقها بتغريدة: «شكراً حضرة رئيس الوزراء لاستقبالنا اليوم. لقد استمتعت بإجراء حديث معك حول أهمية الحوار العالمي. أيضاً: أشكرك على أفكارك حول تويتر!».