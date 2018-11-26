دمية الملكة إليزابيث للبيع بالمزاد

للمرة الأولى تدخل دمية ملكية عالم المزادات، حيث عرضت دمية الملكة إليزابيث الصغيرة زرقاء العينين شقراء الخصل، ضمن مقتنيات مزاد علني، من تنظيم دار كيري تايلور للمزادات، وكانت الملكة إليزابيث تقتنيها في الثلاثينيات حين كانت مجرد أميرة صغيرة في التاسعة من العمر أو العاشرة أما السعر فكما هو متوقع سيكون خيالياً ينطلق بين 800 و1200 جنيه استرليني وهو مرجح للصعود.

تحمل الدمية علامة «تشاد فالي» التجارية تملك عينين زجاجيتين، ورأساً متحركة ذات شعر أشقر قصير، وجسماً مخملياً وأطرافاً متصلة، وترتدي ثياباً وردية ومعطفاً فيروزي اللون.

وتؤكد صاحبة المزاد كيري تايلور أن الدمية وصلتها من عائلة كلارا نايت المربية الملكية للأميرة إليزابيث وأختها الأميرة مارغريت، إن شغف إليزابيث كان واضح الملامح على الدمية ذات الأنف الصغير المبشور من كثرة اللعب. وعلقت على مسألة بيع الدمية بالقول:«إنه أمر نادر جداً أن يدخل أي من مقتنيات الملكة إلى سوق المزادات».

يذكر أن الدمية لن تكون الغرض الملكي الوحيد المدرج في معروضات المزاد، إذ سيكون هناك ثلاثة فساتين مزينة بالورود تعود لكل من الأميرتين إليزابيث ومارغريت قابلة للمزايدة. كما لوحظ وجود فستان حريري سبق للأميرة الراحلة ديانا أن ارتدته، وتصفه كيري بأنه «واحد من أجمل الفساتين التي تملكها ديانا، ذلك أنه يتميز بتصميم جميل عند الصدر، ومطرز بالخرز وأحجار الراين يدوياً بالكامل».