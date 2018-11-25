أبرز 15 محطة في العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

المصدر: أ ف ب

من المقرر أن يعقد قادة الدول الأوروبية في بروكسل اليوم الأحد قمة استثنائية للمصادقة على الاتفاق التاريخي بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

فيما يلي نرصد لكم أبرز المحطات الرئيسية في تاريخ العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي .

09 اغسطس 1961 - رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان يتقدم بأول ترشيح لبلده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الاوروبي.

14 يناير 1963 - اعتراض أول من قبل الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول على دخول المملكة المتحدة الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وضع فيتو جديد على ذلك في 27 نوفمبر 1967.

01 يناير 1973 المملكة المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية الاوروبية بالتزامن مع ايرلندا والدنمارك.

05 يونيو 1975 - 67 بالمئة من البريطانيين يؤيدون في استفتاء بقاء المملكة المتحدة في المجموعة الاقتصادية الاوروبية.

30 نوفمبر 1979 - رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر التي اشتهرت بإعلانها "أريد استعادة أموالي"، تطالب بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الاوروبية. لب الأوروبيون طلبها في 1984.

20 سبتمبر 1988 - في خطاب في مدينة بروج في بلجيكا، تاتشر تعارض فيه باتجاه فدرالية في عملية البناء الأوروبي.

07 فبراير 1992 - توقيع معاهدة ماستريخت، المحطة التأسيسية الثانية في البناء الأوروبي بعد معاهدة روما التي وقعت في 1957. منحت بريطانيا بندا استثنائيا (اوبت آوت بالانكليزية) يسمح لها بعدم الانضمام الى العملة الموحدة.

23 يوليو 1993 - رئيس الوزراء البريطاني المحافظ جون ميجور ينتزع من البرلمان مصادقة على معاهدة ماستريخت بعدما هدد بالاستقالة. في اليوم نفسه، وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء".

20 ابريل 2004 - رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير يعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الاوروبي لم ينظم، بعد رفضه في اقتراعين أجريا في فرنسا والدنمارك.

23 يناير 2013 - في خطاب، تعهد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون اجراء استفتاء حول عضوية البلاد في الاتحاد الاوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في 2015.

22 مايو 2014 - تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الاوروبية بعد حصوله على أكثر من 26 بالمئة من الاصوات ليشغل 24 مقعدا في البرلمان الأوروبي.

07 مايو 2015 - حزب المحافظين يفوز في الانتخابات التشريعية في بريطانيا. وقبل عيد الميلاد تماما، تم تبني القانون الذي ينص على تنظيم استفتاء قبل نهاية 2017.

23 يونيو 2016 - الناخبون البريطانيون يصوتون من اجل خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي. عبر 51,9 بالمئة من الناخبين عن تأييدهم للخروج من الاتحاد.

29 مارس 2017 - رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من مارس 2019.

22 نوفمبر 2018 - توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد.