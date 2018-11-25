الرئيس البرازيلي يرفض إعادة المهاجرين الفنزويليين إلى بلادهم

المصدر: أ ف ب

أكّد الرئيس البرازيلي المنتخّب جاير بولسونارو السبت أنّ بلاده ينبغي ألا تعيد المهاجرين الفنزويليين الذين وصلوا الى أراضيها هربا من الانهيار الاقتصادي في بلادهم.

وقال بولسونارو بعد حضوره احتفالا عسكريا سنويا إنّ "المهاجرين الفنزويليين ليسوا بضائع يمكن إعادتها".

وجاءت تصريحات الرئيس المنتخب في أعقاب اقتراح الحاكم المنتخَب لولاية رورايما إطلاق "برنامج عودة" للتعامل مع المهاجرين الذين تدفقوا على الولاية الحدودية الفقيرة من فنزويلا.

وقال بولسونارو إن الفنزويليين "يفرون من ديكتاتورية يدعمها حزب العمال، ولولا (لويس إيناسيو لولا دا سيلفا) وديلما (روسيف)، ولا يمكننا تركهم لمصيرهم".

وكان بولسونارو يشير إلى الرئيسين السابقين لولا وديلما اللذين يحتفظان بعلاقات قوية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتابع أنّ "فنزويلا لا يمكن ان تُعامل كبلد ديموقراطي".

وتقول الأمم المتحدة إن 2.3 مليون فنزويلي (من أصل عدد السكان البالغ 30,6 مليون نسمة) يقيمون خارج بلدهم، بينهم 1.6 مليون هاجروا منذ 2015.

ومنذ 2017 عبر أكثر من 127 ألف فنزويلي الحدود البرية مع البرازيل، بينهم نحو 69 ألفا أكملوا طريقهم الى دول أخرى في حين ظل البقية في البرازيل، بحسب السلطات المحلية.