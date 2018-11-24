بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في باريس والشانزليزيه يحترق

المصدر: البيان الالكتروني

تصاعدت مظاهرات "السترات الصفراء" في باريس اليوم احتجاجا على زيادة الرسوم على المحروقات.

وقالت محطة (cnews) الفرنسية إن حوادث عدة وقعت في شارع الشانزليزيه، وتم اعتقال 18 شخصا واغلاق عدة محطات مترو، بالإضافة إلى إصابة 19 شخصا بينهم 4 من رجال الشرطة.

وقالت الشرطة الفرنسية إنه تم اعتقال 43 شخصاً بينهم 34 في باريس.

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