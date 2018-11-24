خفر السواحل الإسباني ينقذ 894 مهاجراً في يوم

المصدر: ■ مدريد، جنيف ـ وكالات

أعلنت إسبانيا إنقاذ 894 شخصاً من 18 قارباً قبالة الساحل الجنوبي للبلاد أول من أمس.

وذكر المسؤولون بمرفق الإنقاذ البحري الإسباني أن من بين المهاجرين 44 قاصراً و112 امرأة. وجرت عملية الإنقاذ التي شاركت فيها سفن ومروحيات في بحر البوران ومضيق جبل طارق.

وانتهى الحال بالأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى المدن الأندلسية ملقة وموتريل وألمرية، إضافة إلى مليلية.

في الأثناء، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن 632 مهاجراً أفريقياً على الأقل لقوا حتفهم لدى محاولتهم الوصول إلى إسبانيا هذا العام حتى الآن، وهو ما يقترب من ثلاثة أمثال من لقوا حتفهم خلال عام 2017 بأكمله. ووصفت المنظمة الوضع بأنه أصبح «مزعجاً».

وتشير أحدث أرقام من المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 104506 مهاجرين وصلوا هذا العام حتى الآن إلى أوروبا عبر البحر، في حين لقي 2075 حتفهم.