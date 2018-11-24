ماي: بريطانيا ستواجه الانقسام بعرقلة «بريكست»

المصدر: ■ عواصم ـ وكالات

حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، مواطنيها من أن بريطانيا ستواجه «مزيداً من الانقسام والشك» في حال لم يمر مشروع اتفاق بريكست، في وقت تبذل جهوداً لاستمالة البريطانيين المشككين قبيل قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الجاري.

وخلال برنامج إذاعي لشبكة «بي بي سي» لم تحسم ماي موقفها من الاستقالة في حال أسقط البرلمان البريطاني اتفاق الانفصال والخطوط العريضة للعلاقة المستقبلية بين المملكة والتكتل.

وقالت ماي إن «الأمر لا يتعلّق بشخصي.. أنا مصممة على ضمان إبرام هذا الاتفاق»، مضيفة أنها ستقوم بجولة في بريطانيا لشرح الاتفاق «للجميع». وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية «في حال لم يمر الاتفاق نكون قد عدنا إلى المربّع الأول، وسنشهد مزيداً من الانقسام والشك».

وكررت ماي، التي صوتت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، رفضها الدعوات لإجراء استفتاء ثانٍ يتضمن خيار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت المفاضلة بين مشروع الاتفاق الذي توصّلت إليه مع بروكسل وبقاء المملكة المتحدة ضمن التكتل.