20 قتيلاً بتفجير قنبلة في باكستان

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة انفجار القنبلة في سوق في المنطقة الشمالية الغربية القبلية في باكستان الجمعة إلى عشرين قتيلا وأكثر من خمسين جريحا.

وقال المسؤول الكبير في إدارة إقليم اوراكزاي خليل إقبال إن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن "عبوة يدوية الصنع وضعت في صندوق للخضار وأدى إلى مقتل عشرين شخصا وجرح أكثر من عشرين آخرين".

وأكد علي جان وهو مسؤول محلي آخر حصيلة الضحايا.

وأوراكزاي أحد سبعة أقاليم في المنطقة القبلية شبه المستقلة على الحدود الأفغانية.

ومنذ منتصف 2014، بدأ الجيش الباكستاني عملية عسكرية على المجموعات المتطرفة المتمركزة في هذه المنطقة اثر اعتداء تبنته طالبان الباكستانية على مدرسة في بيشاور خلف اكثر من 150 قتيلا معظمهم من التلاميذ.