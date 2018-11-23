الوكالة الذرية: كوريا الشمالية تواصل العمل في مفاعلاتها النووية

المصدر: فيينا ـ د.ب.أ

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، في فيينا، أن كوريا الشمالية مستمرة، على ما يبدو، في العمل في مفاعلاتها النووية، على الرغم من تصريحاتها بأنها مستعدة لتفكيكها.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إن الوكالة التي تراقب كوريا الشمالية عبر الأقمار الاصطناعية لاحظت ما يحتمل أنه عمل على أنظمة التبريد في اثنين من المفاعلات. ويشكّل مفاعل عامل قدرته خمسة ميغاوات ومفاعل إضافي قيد الإنشاء جزءاً من مجمع يونجبيون النووي الذي يشتبه في أنه ينتج مواد انشطارية من أجل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وفي اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغ أمانو أيضاً عن أنشطة «تتفق مع تصنيع مكونات مفاعل» ونقلها إلى المفاعل غير المكتمل.

وقال مدير الوكالة، في مؤتمر صحافي، إن هذه التطورات تمت متابعتها «من أغسطس حتى وقت قريب». وأضاف أمانو أن الوكالة تعمل على تحسين أدواتها وأساليبها لمراقبة كوريا الشمالية من بعيد. وأشار أمانو إلى أن وكالته غير قادرة على تأكيد ملاحظاتها ما لم يسمح لمفتشيها بزيارة يونجبيون.