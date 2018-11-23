مقتل 5 أطفال دهساً في الصين

المصدر: بكين ـ أ.ف.ب

قُتل خمسة أطفال وجُرح 19 آخرون إثر قيام سيارة بدهسهم، أمس، شمال شرقي الصين، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية. ووقعت المأساة ظهراً قبالة مدرسة ابتدائية في مدينة هولوداو في مقاطعة لياونينغ فيما كان الأطفال يعبرون الطريق.

وتم توقيف السائق، كما أوضح التلفزيون الصيني الرسمي على موقع «وايبو». وقال التلفزيون الصيني إن جميع الأطفال كانوا في صف الروضة، وهذا يعني أن عمرهم يقل عن ست سنوات.

وأظهرت أشرطة فيديو بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة تنحرف إلى الجانب الآخر من الطريق وتدهس التلاميذ، كما يظهر طفلان على الأقل وهما ممدان على الأرض وغائبان عن الوعي في الشارع. وأفاد التلفزيون الصيني أنه تتم معالجة ضحايا حادث الدهس.