وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية إيغور كوربوف

المصدر: (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وفاة رئيس إدارة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (الاستخبارات العسكرية) ، الجنرال إيغور كوروبوف عن عمر ناهز 63 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن كوروبوف "توفي بعد مرض خطير وطويل الأمد".

يذكر أن كوروبوف شغل منصب رئيس إدارة الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في يناير 2016 بعد وفاة سلفه، إيغور سيرجون بشكل مفاجئ.

وولد كوروبوف في 3 أغسطس 1956. وبدأ الخدمة في القوات المسلحة عام 1973. وتخرج بامتياز في قسم الطيران بمدرسة الطيران العسكري العليا، وخدم في فوج المقاتلات.