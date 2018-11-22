غموض يلف مجزرة الاحتفال الديني في كابول

المصدر: كابول - وكالات

تعمل الحكومة الأفغانية على تحديد الجماعة المسؤولة عن تفجير انتحاري، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 55 شخصاً كانوا يشاركون في احتفال بمناسبة دينية في العاصمة كابول، وذلك بعد أن نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكثر الضحايا رجال دين من مناطق مختلفة من البلاد، كانوا يلبون دعوة من مجلس العلماء الأفغاني للاحتفال بالمولد النبوي الشريف أول من أمس.

ومن دون معرفة المسؤولين عن الهجوم فلن يتضح ما إذا كان الهدف منه هو مجرد تقويض حكومة الرئيس أشرف غني، أم أنه يأتي في إطار استراتيجية لإبقاء الضغط على حكومته وحلفائها الغربيين، في وقت يسعون فيه لإجراء محادثات مع حركة طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً.

وقال مسؤول أمني كبير كان موجوداً في موقع الهجوم، أمس، لجمع الأدلة الجنائية: «حتى الآن لا نعرف أي جماعة متشددة يمكن أن تكون مسؤولة عن الهجوم. التحقيقات في المراحل الأولى».

ويتألف مجلس العلماء، وهو أكبر مؤسسة دينية في أفغانستان، من رجال دين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت للهجوم أبعاد طائفية.

وسبق أن استهدفت حركة طالبان وتنظيم داعش، رجال دين مؤيدين للحكومة.

لكن هذه المرة، سارعت حركة طالبان لنفي تورطها في الهجوم ونددت به. وقال مسؤولون طبيون وحكوميون، إن عدد القتلى جراء الاعتداء قد يرتفع نظراً لأن أغلب المصابين وعددهم 80 شخصاً يعانون جروحاً بالغة.

وقال محققون، إن الانتحاري تسلل إلى قاعة الولائم في الطابق الأول من مبنى كبير يقع بالقرب من مطار كابول، وكان يتجمع به نحو 200 شخص.

وتسبب الانفجار في تناثر أشلاء بشرية على الأرضية، كما تناثرت مصاحف حول قطع الأثاث المحترقة.

وقال سيد عثمان وهو رجل دين جاء من ضواحي كابول للمشاركة في الاحتفال: «كنت أتلو آيات من القرآن قرب مدخل قاعة الولائم المزدحمة عندما وقع انفجار مدوٍ. كان أشبه بالبركان».

وكافح أطباء في مستشفيات حكومية وخاصة في كابول لمداواة المصابين الذين لحقت بهم إصابات بالغة، ويعاني العديد منهم حروقاً يصعب معها التعرف إلى ملامحهم.

وقال طبيب جراح في مستشفى كابول، «الوضع مروع حقاً».