الكاميرون: تحرير تلاميذ ومعلمهم من الاختطاف

المصدر: ياوندي - د.ب.أ

ذكر مسؤول محلي في الكاميرون، أمس، أن قوات الأمن حررت مجموعة من التلاميذ ومعلمهم كانوا قد اختطفوا من جانب أشخاص يعتقد أنهم انفصاليون.

وبعد منتصف ليل الثلاثاء / الأربعاء، جرى تحرير التلاميذ التسعة ومعلمهم، الذين تم اختطافهم من مدرسة لورديس بايلينجوال، في بلدة كومبا بجنوب غرب البلاد في دائرة ميمي، أول من أمس، حسبما ذكر رئيس دائرة ميمي، شامبرلين نتو ندونج، حيث قال: «دخلت قوات الأمن في وقت متأخر من المساء في مواجهة مع المسلحين».

وأضاف أن ستة من الخاطفين قتلوا في تبادل لإطلاق النار بينما جرى العثور على الأشخاص المختطفين سالمين. وتابع نتو ندونج أن المختطفين كانوا محتجزين في مخيم على مشارف كومبا.