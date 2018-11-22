المؤبّد لـ74 تركياً لدورهم في محاولة الانقلاب

المصدر: أنقرة - وكالات

أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن محكمة قضت بالسجن المؤبد على 74 شخصاً بينهم جنود أمس، لدورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقالت الأناضول إن المحكمة قضت بالسجن المؤبد المشدد على 74 متهماً، «لمحاولتهم تعطيل النظام الدستوري».

ولا يحق لأصحاب أحكام المؤبد المشددة الحصول على العفو المشروط أو العفو العام. ولم يتضح عدد الجنود الذين حكمت عليهم المحكمة أمس.

وعبّرت جماعات لحقوق الإنسان ودول غربية حليفة لتركيا عن القلق إزاء حجم عملية التطهير، وقالت إن أردوغان استخدم الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.

لكنّ الحكومة تقول إن الإجراءات ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها.

في الغضون، أصدرت محكمة تركية، أمس، أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة أشخاص بتهمة الضلوع في تفجير ضرب أنقرة وأودى بحياة 36 شخصاً، حسبما ذكرت «الأناضول».

ووقع التفجير الانتحاري في العاصمة التركية في 13 مارس 2016 في منطقة جوفينبارك، وهي مركز للنقل العام ومنطقة تسوق شهيرة، وخلّف أكثر من 100 جريح.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق خمسة متهمين آخرين، لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام و10 أعوام ونصف العام، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية والترويج للإرهاب، بحسب ما أفادت به صحيفة «هابيرتورك».

وبرأت المحكمة ساحة عشرة متهمين.

وألقت تركيا باللائمة، في الهجوم الذي نفّذته انتحارية، على حزب العمال الكردستاني المحظور، وجماعة منشقة، هي «صقور حرية كردستان».