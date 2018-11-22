ترامب يدافع عن إيفانكا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشدّة عن استخدام ابنته إيفانكا حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً في مراسلات رسميّة، معتبراً أنّه ما من مجال للمقارنة بين ما فعلته ابنته وما فعلته هيلاري كلينتون التي ارتكبت الخطأ نفسه أثناء تولّيها وزارة الخارجية.وقال ترامب للصحافيين في حديقة البيت الأبيض «لم تحصل أي عملية حذف (لأي رسالة إلكترونية)، خلافاً لهيلاري كلينتون». وأضاف أنّ ابنته التي تشغل منصب مستشارة في البيت الأبيض «لم تفعل شيئاً لإخفاء رسائلها الإلكترونية»، مشدّداً على أنّ «هذا أمر مختلف تماماً، الأمر برمّته هو (أخبار كاذبة)».

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت، الاثنين الماضي، أنّ إيفانكا ترامب استخدمت حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً لإجراء مراسلات حكومية في مخالفة لقواعد السجلاّت الفيدرالية، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر اكتشفه مسؤولون في البيت الأبيض أثناء مراجعتهم رسائل إلكترونية ردّاً على دعوى متعلّقة بالسجلاّت العامّة.

ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم محامي إيفانكا أنّها استخدمت بريداً إلكترونياً خاصاً قبل أن يتمّ تبليغها بالقواعد، مضيفاً أنّ جميع رسائلها الإلكترونية المتعلّقة بالحكومة، تم تسليمها قبل أشهر.