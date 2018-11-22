المجر تمنح اللجوء لرئيس وزراء مقدونيا السابق وبروكسل تريد توضيحاً

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

طالب مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أمس، بتفسير من بودابست فيما يتعلق بتقارير ذكرت أن رئيس الوزراء المقدوني السابق نيكولا غرويفسكي الهارب، منح اللجوء في المجر.وغرويفسكي القريب من رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور أوربان، فر إلى بودابست الأسبوع الماضي بعد صدور حكم عليه بالسجن سنتين في مقدونيا بتهمة استغلال السلطة. وقال رئيس الوزراء السابق، أول من أمس، إنه مُنح اللجوء من «الاضطهاد السياسي» في بلده.

وغرد مفوض عملية التوسيع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان قائلاً إنه إذا تأكدت التقارير عن منح غرويفسكي اللجوء فإنه يتوقع «تفسيرا مقنعا لأسباب ذلك» من أوربان. وكتب على تويتر إن «سلطة القانون لا تزال مبدأ رئيسيا للدول الأعضاء والمرشحين للعضوية على حد سواء».