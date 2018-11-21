ارتفاع حصيلة أكبر حريق في كاليفورنيا الى 81 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

ارتفعت حصيلة "كامب فاير" الحريق الاكثر دموية والاقوى في تاريخ كاليفورنيا الى 81 قتيلا مع العثور على جثتين كما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

وبلغ عدد المفقودين 870 في ارتفاع كبير في الأيام الماضية بسبب الفوضى التي تعم أعمال البحث عن جثث في مدينة باراديس التي دمرت النيران قسما كبيرا منها. وكان هذا العدد بلغ السبت 1276 وتراجع الى 699 الإثنين.

والحريق الذي أتى على 61 ألفا و500 هكتار و12600 منزل منذ 8 نوفمبر في شمال الولاية تم احتواؤه الآن بنسبة 75%.

وتوفي ثلاثة أشخاص آخرين في حريق ثان كبير اندلع في ماليبو في جنوب كاليفورنيا.

ويستعد المسؤولون حاليا لهطول أمطار غزيرة الأربعاء وفي وقت لاحق خلال الأسبوع، ما سيساعد في إخماد الحريق لكن قد يتسبب أيضا بسيول وفيضانات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار باراديس السبت لتفقد حجم الأضرار.