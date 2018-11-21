بوكو حرام تقتل 9 مزارعين وتخطف 12 في نيجيريا

المصدر: كانو (نيجيريا) - أ.ف.ب

قتل عناصر من مجموعة بوكو حرام الإرهابية تسعة مزارعين وخطفوا 12 آخرين في قرية شمال شرق نيجيريا، كما أعلنت السلطات المحلية أمس.

ووصل المهاجمون، أول من أمس، إلى حقل في قرية مامنتي التي تبعد 5 كيلومترات عن مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، حيث قتلوا تسعة مزارعين كانوا يعملون وأصابوا ثلاثة بجروح.

وقال زعيم القرية محمد مامنتي «عثرنا على تسع جثث بعد الهجوم»، موضحاً أن «المتمردين خطفوا 12 شخصاً منهم ثلاث نساء، وجرحوا بالسواطير ثلاثة أشخاص» رفضوا الانصياع لهم.

وقال عثمان كاكا، المزارع الذي تمكن من الإفلات إن الإرهابيين «وصلوا عصراً وفتحوا على الفور النار وواصلوا إطلاق الرصاص بينما كنا نلوذ بالفرار».