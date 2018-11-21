انتحاري يقتل 50 من المحتفلين بالمولد النبوي في كابول

المصدر: كابول - وكالات

قتل أكثر من 50 شخصاً وأصيب نحو 80 آخرين جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف تجمعاً دينياً بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش إن «انتحارياً فجّر نفسه في قاعة احتفالات قرب مطار كابول، في تجمع نظمته منظمة دينية»، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة ما يزيد على 80 آخرين.

وأضاف دانيش أن الاحتفال كان بمناسبة ذكرى مولد النبيّ محمد، صلى الله عليه وسلم، في العاصمة الأفغانية، عندما فجّر المهاجم الانتحاري نفسه بداخل القاعة.

وقال شهود عيان لمحطة «تولو نيوز» التلفزيونية المحلية إن 1000 شخص على الأقل كانوا داخل القاعة عندما وقع الانفجار.

وقال بصير مجاهد، وهو ناطق باسم شرطة كابول، إن «مئات من علماء الدين الإسلامي وأتباعهم تجمعوا لتلاوة القرآن احتفالاً بميلاد النبيّ محمد، صلى الله عليه وسلم، في قاعة الولائم الخاصة».

وذكر مسؤولون في مستشفى الطوارئ بكابول أن 30 سيارة إسعاف هرعت إلى موقع الانفجار وأن أكثر من 40 مصاباً حالتهم خطيرة.

وأدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم في حين أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) عن غضبها من التفجير.

ويعد التفجير الذي وقع أمس، الاعتداء العشرين الذي يقع على نطاق واسع في كابول هذا العام وحده. وقد أسفرت تلك الهجمات عن مقتل ما يقرب من 490 شخصاً وإصابة أكثر من 930 آخرين.