إسرائيل وبولندا ترفضان التوقيع على اتفاقية الهجرة

المصدر: وارسو - وكالات

انضمت إسرائيل وبولندا، أمس، إلى الولايات المتحدة ومجموعة من الدول التي رفضت الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة المثيرة للجدل، المقرر توقيعها في المغرب في ديسمبر المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتشدد المناهض للهجرة إنه «أصدر تعليمات لوزارة الخارجية بأن تعلن أن إسرائيل لن تنضم إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ولن توقع عليه».

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) أن بولندا ترى أن الميثاق لا ينص بشكل كافٍ على أن القوانين السيادية للدول تسمح لها أن تقرر من الذي يدخل أراضيها.

كما عبرت الحكومة البولندية القومية المحافظة عن عدم رضاها فيما يتعلق بتفريق الميثاق بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية.

وقالت الحكومة إن التعبيرات المستخدمة في الميثاق يمكن أن تؤدي لصعوبات في تفسير الميثاق وتطبيقه.