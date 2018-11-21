الكرملين يتهم مشرعين أميركيين بالتدخل في انتخابات الإنتربول

المصدر: موسكو - وكالات

اعتبر الكرملين أمس، أن البيان الذي أصدرته مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي لإبداء اعتراضهم على انتخاب مرشح روسي لرئاسة الشرطة الدولية (الإنتربول) يعتبر بمثابة تدخل في الانتخابات.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للإنتربول رئيساً جديداً خلال اجتماع لها، اليوم (الأربعاء). ونشر أربعة من أعضاء الكونغرس بينهم ماركو روبيو بيانا مشتركا يحضون فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معارضة ترشيح الروسي ألكسندر بروكوبتشوك.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف «هذا على الأرجح تدخل من نوع معين في العملية الانتخابية لمنظمة دولية».

وأثار ترشيح بروكوبتشوك الجنرال في الشرطة الروسية لرئاسة الإنتربول حملة معارضة قابلتها موسكو بالتنديد بـ«تسييس غير مقبول».

ويتحتم على مندوبي الإنتربول الانتخاب بين مرشحين هما الرئيس الحالي بالوكالة الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ وبروكوبتشوك.

ونقلت صحيفة «تايمز» عن مصادر بريطانية أن بروكوبتشوك (56 عاماً) هو المرجح فوزه.