ميزانية إسبانيا تهدد بانتخابات مبكرة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أمس، أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتوصل إلى تمرير ميزانيته التي يعرقلها حتى الآن الانفصاليون الكاتالونيون.

وقال سانشيز في مؤتمر تنظمه مجلة «الإيكونوميست» في مدريد: «إذا لم نتوصل إلى إقرار الميزانية، فإن رغبتي في الوصول إلى نهاية الفترة التشريعية (يونيو 2020) ستكون مطروحة على بساط البحث».

وأضاف: «سأقرر في أي وقت أدعو إلى انتخابات، وسأفعل ذلك عندما يكون هذا الأمر في الصالح العام للبلاد»، لكنه قرر تمديد ميزانية 2018 التي أعدها سلفه المحافظ.

وقبل أسبوع، أبدى سانشيز مع ذلك رغبته في البقاء في الحكم حتى 2020، رغم تراكم النكسات لسلطاته التنفيذية، كأبرز أقلية منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا قبل 40 عاماً.

وقالت بالوما رومان، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كومبلوتنس في مدريد: «إنه تراكم أوضاع صعبة، لكن السبب الأساسي هو أنه لا يستطيع تمرير ميزانيته الخاصة»، التي تنص على رفع الحد الأدنى للأجور، و«ستكون مؤشراً مهماً لحكومة اشتراكية كحكومته».