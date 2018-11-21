إصابة شرطي في هجوم بسكين في بروكسل

المصدر: بروكسل - وكالات

أصيب شرطي بجروح بعدما هاجمه شخص يحمل سكيناً بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي في بروكسل، أمس، بحسب ما أفادت ناطقة باسم الشرطة.

ويتزامن الهجوم مع اليوم الثاني لزيارة الدولة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلجيكا وسط استذكار البلدين باريس وبروكسل الأحداث الدامية التي وقعت عامي 2015 و2016. لكن وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون قال، إن المشتبه به في «الاعتداء الجبان» غير مدرج في قاعدة بيانات بلجيكا المرتبطة بمكافحة الإرهاب.

وقال لإذاعة «إين»، إن «الشرطة لا تعرفه كشخص متطرف أو كإرهابي. يبدو أنه كان يخضع لعلاج نفسي، لكن أطلق سراحه منذ مدة»، مضيفاً أن التحقيق لا يزال مستمراً.