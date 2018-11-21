ماي: خروج «رائع» بالنسبة لإيرلندا الشمالية

المصدر: لندن -وكالات

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «رائع» بالنسبة لإيرلندا الشمالية، على الرغم من معارضة الحزب الديمقراطي الوحدوي للاتفاق.

وكتبت ماي في صحيفة «بلفاست تلجراف،» الصحيفة الأبرز في إيرلندا الشمالية «مشروع الاتفاق الذي تم نشره الأسبوع الماضي يحمي الوظائف والكيانات الاقتصادية ويبقينا في أمان، وتحمي اتحادنا مع احترام نتائج الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجري في 2016». وأضافت أن اتفاق الخروج يضع«إيرلندا الشمالية في موقف رائع في المستقبل».

وتأتي مقالة ماي عقب رفض نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي العشرة دعم حكومة المحافظين ذات الأقلية في عدد من إجراءات التصويت غير الحاسمة في البرلمان، ويتهم الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يدعم حكومة المحافظين في عمليات التصويت الرئيسية، ماي بانتهاك«أحد الاتفاقيات الأساسية» بين الحزبين.

واجتمعت ماي، التي تواجه معارضة للاتفاق الذي توصلت إليه من جانب العشرات من النواب المحافظين المشككين في الاتحاد الأوروبي، بمجلس وزرائها أمس، كما من المقرر أن تلتقى برئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون. وقال مكتب رئيسة الوزراء إن ماي تعتزم لقاء رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونكر في بروكسل اليوم (الأربعاء) «في إطار المفاوضات المستمرة بشأن الإطار المستقبلي» للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال الناطق باسم الحزب سامي ويلسون إن ماي خلفت وعدها بشأن التفاوض حول اتفاق بالنسبة للمملكة المتحدة بأكملها، وتجنب أي معاملة مختلفة لإيرلندا الشمالية.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» «الحزب أراد إرسال رسالة سياسية للحكومة مفادها بأنه يجب أن تلتزم بجانبها من الاتفاق، وإلا لن نشعر إنه يتعين علينا الالتزام بجانبنا من الاتفاق».

ويحاول النواب المحافظون المتشككون في الاتحاد الأوروبي إجراء تصويت على قيادة ماي للحزب.