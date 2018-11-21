محكمة أوروبية تطالب تركيا بإطلاق سراح دميرتاش فوراً

المصدر: أنقرة - وكالات

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، تركيا لاعتقالها القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، معتبرة أن ذلك يهدف إلى «خنق التعددية» وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.

ودميرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وكان مرشحاً للانتخابات الرئاسية، وهو مسجون منذ نوفمبر 2016، ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصاً لاتهامات بالقيام بأنشطة «إرهابية».

وبدأ دميرتاش حياته السياسية عضواً في حزب «المجتمع الديمقراطي» اليساري الكردي عام 2007 ونائباً عنه في البرلمان قبل أن تحظره المحكمة الدستورية العليا عام 2009، بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني.

وأصبح لاحقاً نائباً عن حزب «السلام والديمقراطية» اليساري الكردي الذي حظرته المحكمة للأسباب ذاتها.