إيطاليا تتهم سفينة لإنقاذ المهاجرين بإلقاء نفايات سامة

المصدر: روما - وكالات

اتهم قضاة إيطاليون أمس منظمة أطباء بلا حدود الخيرية بإلقاء نفايات سامة بشكل غير قانوني في عدة موانئ في جنوب إيطاليا وهو ما وصفته المنظمة بأنه محاولة لوقف جهود إنقاذ المهاجرين بأساليب أخرى.

وأصدر القضاة أمراً بالتحفظ على السفينة أكواريوس التي تديرها أطباء بلا حدود وأنقذت آلاف المهاجرين منذ عام 2016 لكن المنظمة نفت ارتكاب أي جريمة واتهمت إيطاليا بالسعي لتجريم مهام البحث والإنقاذ الإنسانية.

والسفينة أكواريوس راسية في ميناء مرسيليا الفرنسي منذ سبتمبر بعد فشل القائمين عليها في تسجيلها لدى أية دولة كي تستأنف رحلاتها إلى جنوب البحر المتوسط.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الفرنسيون سيصادرون السفينة.