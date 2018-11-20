غارة تدمّر إذاعة حركة الشباب في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

دمرت غارة جوية يُعتقد بأنها أميركية إذاعة «الأندلس»، التابعة لمقاتلي حركة الشباب الصومالية الإرهابية في مدينة جليب بإقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد. ونقلت وكالة «صونا» الصومالية عن مصادر أمنية قولها إن مدينة جليب شهدت الليلة قبل الماضية غارات جوية، استهدفت مواقع مختلفة كان يتمركز فيها عناصر من مقاتلي الشباب.

وأضاف المصدر أن إذاعة «الأندلس» كانت من المواقع المستهدفة، حيث دمر المقر الذي تبث منه المحطة بالكامل، وقتل من كان فيه، من دون الإفصاح عن عددهم وأسمائهم. وتعد إذاعة «الأندلس» من أشهر المحطات الإعلامية لمقاتلي الشباب، حيث تنشر يومياً أخباراً ومعلومات عن الهجمات التي يشنها عناصر الحركة على المواقع الحكومية.

وتتركز الغارات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار في مدينتي جليب وساكو بإقليم جوبا الوسطى.