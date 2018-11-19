الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إيران

المصدر: وكالات

قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الاثنين على بحث فرض عقوبات اقتصادية على إيرانيين بسبب مؤامرات اغتيال في الدنمارك وفرنسا.

ولم يتم حتى الآن بحث أسماء محددة لكن كان هناك توافق عام بين الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل على بدء العمل الفني بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين.

كما ناقش الوزراء وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، في إجراء يعتقدون بأنه ربما يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من عقوبات أميركية محتملة بخصوص الآلية.