وزير الخارجية البريطاني في زيارة غير معلنة إلى إيران اليوم

المصدر: وكالات

يزور وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، العاصمة الإيرانية، طهران، البوم الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة لم يعلن عنها في ظل تعثر المفاوضات بين الأوروبيين وإيران حول الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية "إرنا" عن مصدر مطلع أن هانت قد غادر لندن متوجهاً إلى طهران فجر الاثنين على رأس وفد سياسي في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجیة البریطانیة أن هانت سيتوجه الى طهران الاثنین، ليكون أول وزیر خارجیة لدولة غربیة یقوم بزیارة إیران عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وبحسب الموقع الإعلامی الإلكتروني للخارجیة البریطانیة، سیلتقي هانت بنظیره الإیراني، محمد جواد ظریف، لإجراء مباحثات بشأن مستقبل الاتفاق والقضایا الإقلیمیة والدولیة.

وكان الوزير البريطاني قد صرح في وقت سابق أن الاتفاق النووي يشكل ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ مؤكداً أن "بقاءه رهن بالتزام الأعضاء بكافة بنوده".

وتابع قائلاً: "طالما التزمت إیران بهذا الاتفاق، فإن بریطانیا ستفی بتعهداتها أیضاً".

ومن المتوقع أن يلتقي هانت بعدد من المسؤولين الإيرانيين، وفق وسائل إعلام إيرانية.