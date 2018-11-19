جندي يفتح النار ويقتل خمسة في مأتم بالكونغو

المصدر: أ ف ب

قتل جندي خمسة أشخاص وأصاب ستة آخرين بجروح ليل السبت الأحد في تشيكابا في ولاية كاساي الواقعة وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب مصدر أمني.

وأشار المصدر إلى أن "الناس كانوا في مأتم عندما وصل الجندي وفتح النار على الحشد، وقد أردى شخصين على الفور وأصاب آخرين بجروح".

وتابع المصدر "صباح الأحد، قضى ثلاثة جرحى كانوا أُدخلوا إلى المستشفى بينهم عسكري".

وبين الضحايا عسكري آخر توفي في المستشفى متأثرا بجروحه.

ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار. وقال صحافي محلي إن الجندي طالب المعزّين بإعطائه المال.

وقال المصدر إن الاجواء كانت متوترة صباح الأحد "لأن ذوي القتلى يريدون الثأر، وهم يشتبهون بوجود مؤامرة ضدهم".

وأوضح المصدر أن القضاء العسكري أوقف المشتبه به.

ولم تشأ سلطات تشيكابا التعليق على الحادثة.

وبين سبتمبر 2016 وأواسط 2017 شهدت ولاية كاساي أعمال عنف عقب مقتل مسؤول جمركي بيد قوات الأمن.

وأدت المواجهات إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم خبيران أمميان.