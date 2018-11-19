تغريدات مشفرة منتصف الليل

سجل حساب وزير مالية جنوب إفريقيا تيتو موبيني على تويتر تغريدات مشفرة غامضة في وقت متأخر من الليل حول «القتال حتى الموت»، فأثار الفضول على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً للموقع الإخباري الجنوب أفريقي «فن 24».

وأفادت التغريدات التي نشرت في الساعة 11 مساء بأن: «الخط تم رسمه على الرمال! ونحن نواجه ونطلق النار ولا نهرب».

وكتب موبيني في تغريدة عن استعداد للقتال: «الحروب تبدأ بطرق مختلفة. الرماح والدروع، مسحوق البارود وطلقات الرصاص، والآن عبر وسائل الإعلام: المطبوعة والإلكترونية، ومن ثم وسائل التواصل الاجتماعي! حسنا يتعين على محرري جنوب أفريقيا أن يكونوا محررين! وإذا لزم الأمر، سوف نجبر على القتال».

موبيني بدوره لم يوضح. لكن ديفيد ماينر وزير المالية في حكومة الظل أفاد: «انهيار تيتو موبيني يفترض أنه يتعلق بالتقارير عن «الصفعة» المذلة بعد دعوته إلى إغلاق شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا، وكان من الخطأ هجومه على المحررين لكتابتهم عن «الصفعة» التي كانت نتيجة لانقسامات عميقة داخل الحكومة وداخل الحزب».