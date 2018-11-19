مطلب غريب للأمير تشارلز

أفادت تقارير صحافية عن أن الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، يتمتع بروتين صباحي لإعداد نفسه يتطلب مساعدة كبيرة من طاقمه الخاص المخلص لتلبية طلباته، وبعضها غير عادي إلى حد ما.

وتفيد صحيفة «ميرور» البريطانية، أن الأمير تشارلز، بصفته وريث العرش، لديه فريق من الموظفين في مكتبه على مدار الساعة، يطهون طعامه ويرتبون سريره ويساعدونه بشكل عام في الحياة اليومية، حيث لقبه العاملون في القصر بالأمير المدلل.

واستناداً إلى الخادم السابق بول بوريل الصديق المقرب من الأميرة ديانا الذي عمل بشكل وثيق مع العائلة، فإن تشارلز يتبع روتيناً صباحياً صارماً جداً.

ويكشف بوريل متحدثاً خلال فيلم وثائقي بعنوان «خدمة العائلة المالكة»: «تُكوى بيجاماته كل صباح، وتُضغط أربطة حذائه بالمكواة، وينبغي أن يكون قابس الحمام في وضع معين، وأن تكون حرارة الماء فاترة»، لكن الطلب الأكثر غرابة فيتعلق بتنظيف أسنانه بالفرشاة، إذ يزعم بوريل أن تشارلز يجعل أحد موظفيه يضغط شبراً واحداً من معجون الأسنان على فرشاة أسنانه كل صباح.

وكان الأمير هاري قد كشف عن تعرضه للسخرية عندما كان أصغر في السن لالتقاطه عادة غير عادية من والده.