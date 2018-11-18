ارتفاع عدد قتلى حريق شمالي كاليفورنيا إلى 76 شخصاً

المصدر: وام

ارتفع عدد قتلى حريق "كامب فاير" شمالي كاليفورنيا إلى 76 قتيلا وعدد المفقودين الى 1276 شخصا بحسب كورى هونيا مسؤول الشرطة في مقاطعة بوتي.

وقال هونيا - في مؤتمر صحفي - إن فرق الإنقاذ عثرت على خمس جثث أخرى.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تفقد منطقة جبال "سييرا" التي دمرتها الحرائق في باراديس الواقعة عند سفح جبل على بعد 280 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وقال ترامب للصحفيين وسط الحطام ،" لم يكن أحد يتخيل حدوث ذلك على الإطلاق .. هذا يوم حزين للغاية .. بالنسبة للضحايا لا أحد يعلم حتى الآن على وجه التحديد حجم الخسائر البشرية".

وواصلت فرق الطب الشرعي بحثها عن المزيد من الضحايا في بلدة باراديس بشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية فيما تحاول السلطات معرفة مصير ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين جراء أسوأ حريق غابات تشهده الولاية على الإطلاق.

وكان نحو 27 ألف شخص يسكنون في باراديس قبل أن يلتهمها حريق كامب فاير في الثامن من نوفمبر الجاري.

ويتزامن حريق كامب فاير مع سلسلة من الحرائق الأصغر في جنوب كاليفورنيا أبرزها وولزي فاير الذي أدى لمقتل ثلاثة أشخاص ودمر ما لا يقل عن 500 مبنى بالقرب من ساحل ماليبو غربي لوس انجليس .. ونجح رجال الإطفاء في احتواء 78 بالمائة منه حتى مساء الجمعة.