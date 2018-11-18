مقتل متظاهرة وإصابة 47 شخصاً خلال احتجاجات في فرنسا

المصدر: باريس- وكالات

لقيت متظاهرة حتفها بعدما صدمتها سيارة، وأصيب نحو 47 في حوادث منفصلة، خلال الساعات الأولى من تظاهرات شعبية عبر فرنسا ضد ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وخطط الحكومة لزيادة الضرائب على وقود المركبات.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن وكالة الأنباء الفرنسية أن المتظاهرة تعرضت لحادث سير بعدما صدمتها سيارة في سافوي، وأن الشرطة اقتادت السائقة إلى الحجز. وأوقعت حوادث أخرى 47 جريحاً، ومن بينهم أحد المارة، الذي أدخل إلى «العناية الفائقة» بعد أن صدمته سيارة في شمال البلاد.

من جانب آخر جرت صدامات مع قوات الأمن أو بين متظاهرين وبعض المارة على الطرقات. وقالت وزارة الداخلية: إن الحركة أعيقت في بعض الطرق لكن لم يتم غلق أي محور طرق استراتيجي.