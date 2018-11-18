ترامب يزور كاليفورنيا مع تجاوز مفقودي الحريق 1000 شخص

المصدر: Ⅶ لوس أنجليس - وكالات

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، المنطقة المنكوبة في ولاية كاليفورنيا، حيث ارتفع عدد المفقودين من جراء الحريق المدمر الذي يجتاح شمال الولاية إلى أكثر من 1000 شخص، وهو الأسوأ في تاريخ الولاية الغنية المعارضة لسياسات ترامب، وعلى رأسها سياساته البيئية.

وبعد العثور على بقايا ثمانية أشخاص يرتفع عدد القتلى إلى 71 من جراء حريق «كامب فاير»، وهو الأفدح والأكثر دماراً في تاريخ ولاية كاليفورنيا. وأتى الحريق على منطقة توازي تقريباً مساحة مدينة شيكاغو.

وكرر ترامب توجيه اللوم في اندلاع الحريق لسوء إدارة غابات كاليفورنيا، لكنه أقرّ بأن التغير المناخي ربما أسهم «قليلاً جداً» في ذلك. وقال ترامب: «أنتم بحاجة لإدارة غابات، لا بد من ذلك، لست أقول هذا بطريقة سلبية، بل بإيجابية، أقول الوقائع فحسب». والتقى ترامب خلال زيارته عدداً من المتضررين من جراء الحريق، كما التقى برجال الإطفاء.

وأوضح كوري هونيا مسؤول الشرطة في منطقة بيوت، أن عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصاً إلى 1011 شخصاً، مع تلقي السلطات المزيد من البلاغات بشأن أشخاص لا يعرف مكانهم أو يتعذر الاتصال بهم بعد مراجعة اتصالات الطوارئ التي وردت عند اندلاع الحريق. وقال للصحفيين: «أود أن تتفهموا أن القائمة تتغير بسرعة»، مضيفاً أنه في المقابل وفي تطور إيجابي فإن 329 شخصاً كانوا في عداد المفقودين منذ اندلاع الحريق أبلغ عن وجودهم أحياء.

تدمير باراديس

اندلع الحريق في 8 نوفمبر ودمر بلدة بارادَيس الواقعة في السفح الشمالي لجبال سييرا نيفادا، مجبراً الآلاف على الفرار.

واصطدمت إدارة الحاكم الديموقراطي للولاية جيري براون وإدارة ترامب مراراً بشأن عدة قضايا، من بينها القواعد المنظمة لمسائل البيئة والهجرة.

وكان ترامب هدّد قبل عدة أيام بقطع التمويل الفيدرالي لكاليفورنيا بسبب «سوء إدارتها الكبيرة» للغابات، لكنه كتب مساء الجمعة أنّه يتطلع للقاء براون وخليفته غافين نيوسوم.

وكتب ترامب على تويتر: «نحن معكم».

وقالت السلطات إن حريق «كامب فاير» أتى على 59 ألف هكتار من الأراضي، وبحلول الجمعة كان قد تم احتواؤه بنسبة 50 في المئة، وأضافت أن 47200 شخص تم إجلاؤهم في أعقاب الحريق، فيما يقيم نحو 1200 في مراكز إيواء.

إغلاق مدارس

وأجبر الدخان الناجم عن الحرائق السلطات على إغلاق المدارس في سان فرانسيسكو، أول من أمس، وإغلاق خدمة التلفريك الشهيرة في المدينة، فيما ارتفع مؤشر جودة الهواء إلى 271، وهو ما يمكن مقارنته بدكا عاصمة بنغلادش، وأسوأ من كلكتا في الهند. وقالت سلطة النقل على موقعها الإلكتروني إن «نوعية الهواء في سان فرانسيسكو ارتفعت من الأحمر أو غير صحي إلى البنفسجي أو غير صحي بدرجة كبيرة بسبب حرائق الغابات المحلية وأنماط الطقس». وأضافت أن «دائرة الصحة العامة توصي بدرجة كبيرة أن يبقى الجميع في الداخل وتجنب التعرض للهواء الخارجي».

ويلف الضباب الدخاني المنطقة وتعلو سحبه الكثيفة جسر غولدن غايت الشهير. وقالت السلطات إنها تتوقع أن تبقى نوعية الهواء رديئة حتى اليوم الأحد مع ترقب ارتفاع سرعة الرياح. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار اعتباراً من الأربعاء، ما سيساعد آلاف من رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق.

تسليم غولن لتركيا «ليس قيد الدراسة»

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن تسليم رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب العسكري الذي شهدته عام 2016 «ليس قيد الدراسة». وكانت الولايات المتحدة قد طالبت تركيا بتقديم دليل مقنع للمضي في أي إجراءات للتسليم.

وقال ترامب: «نبحث دائماً عما يمكن أن نفعله من أجل تركيا»، وقال، إن واشنطن «تتمتع بعلاقات جيدة» مع أنقرة. واشنطن-وكالات

ترامب يجيب عن أسئلة مولر

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أكمل «بسهولة شديدة» إجاباته الخطية عن أسئلة المحقق الخاص روبرت مولر المعني بالتحقيق في دور روسيا في الانتخابات الأميركية في 2016، . وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه كتب الإجابات عن الأسئلة بنفسه. وأضاف، « وجهت لي مجموعة من الأسئلة. وأجبت عنها بسهولة شديدة». واشنطن - وكالات