امرأة تفجّر نفسها على حاجز في الشيشان ولا ضحايا

المصدر: غروزني - وكالات

فجّرت امرأة نفسها أمس أمام حاجز في غروزني عاصمة الشيشان من دون تسجيل وقوع ضحايا، وقال وزير الداخلية بالوكالة في جمهورية الشيشان الروسية أبتي علاء الدينوف: «إن امرأة شابة فجرت نفسها في ضواحي غروزني».

وأضاف المصدر نفسه أن الانفجار الذي لم يوقع ضحايا وقع قرب مركز للشرطة الشيشانية في القسم الشمالي الغربي من غروزني. وباتت المواجهات المسلحة والاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن نادرة الحدوث في الشيشان، إلا أن وتيرتها لا تزال مرتفعة في جمهورية داغستان الروسية المجاورة. وشهد سبتمبر الماضي سلسلة من الهجمات تبنى مسؤوليتها تنظيم داعش في الشيشان، وأوقعت عدداً من الجرحى في صفوف عناصر الشرطة الشيشانية. وفي مايو الماضي استهدف هجوم كنيسة أرثوذكسية في قلب غروزني أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة ومدني وأربعة مهاجمين.