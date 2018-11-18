قتيلان و8 مفقودين قبالة سواحل سردينيا

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلن خفر السواحل الإيطالي أمس العثور على جثتي مهاجرين قبالة سواحل سردينيا الإيطالية فيما يُعتبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين، بعدما حاولوا الوصول سباحة إلى الشاطئ.

وقد تعطل مركب من الخشب كان ينقل 13 مهاجراً الخميس الماضي في البحر، وذكرت الصحافة أنهم جزائريون.

وكتب خفر السواحل في بيان أن المهاجرين الثلاثة الناجين رووا أنه بعد تعطل مركبهم على بعد حوالى كيلومتر واحد من جزيرة تورو، قفز 10 من الركاب الـ 13 في الماء للسباحة حتى الشاطئ. واستُنفرت مراكب ومروحيات للعثور على المفقودين.

وذكرت الحكومة الإيطالية أن 1167 مهاجراً جزائرياً وصلوا إلى إيطاليا هذه السنة.

ويسلك الكثير من المهاجرين هذا الخط البحري، وبينهم ستون مهاجراً وصلوا الأسبوع الماضي إلى سردينيا، بحسب وسائل إعلام إيطالية.