تايلاند ترفع حطام سفينة راح ضحيتها العشرات

المصدر: بانكوك - رويترز

أعلن مسؤولون أن تايلاند رفعت، أمس، حطام سفينة راح ضحيتها 47 سائحاً صينياً في يوليو الماضي، في إطار تحقيق جارٍ لمعرفة سبب غرقها.

وقال الميجر جنرال سوراتشيت هاكبارن، نائب رئيس مكتب شرطة السياحة للصحافيين، إن السفينة «فينكس جزء مهم جداً من الأدلة لتحديد سبب الحادث». وقال، في بيان منفصل: «عندما تنتهي القضية سنكون قادرين على استعادة ثقة السائحين الصينيين».

وغرقت فينكس في أعالي البحر في يوليو الماضي قبالة الساحل الغربي لجزيرة بوكيت بتايلاند وعلى متنها 101 شخص منهم طاقم من 12 فرداً و89 سائحاً جميعهم من الصين باستثناء اثنين. وكانت السفينة تنقل الركاب في رحلة إلى جزيرة صغيرة لممارسة رياضة الغوص. وجرى وقف جهود إنقاذ سابقة بسبب أحوال الطقس.

وكان غرق هذه السفينة أسوأ الكوارث المتصلة بالسياحة في تايلاند منذ أعوام، وأدى إلى انخفاض حادّ في أعداد السائحين الصينيين في الشهور التالية. وقال سوراتشيت: «نريد معرفة الحقيقة عن السفينة فينكس».