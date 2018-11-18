مقتل 30 ألفاً من القوات الأفغانية منذ 2015

المصدر: كابول، واشنطن - أ.ف.ب، د.ب.أ

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أن نحو 30 ألفاً من قوات الأمن الأفغانية قُتلوا منذ بداية العام 2015، وهي حصيلة أكبر بكثير مما كان قد أُعلن حتى الآن.

وأوضح غني هذا الأسبوع خلال مؤتمر عبر الفيديو في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن حيث عمل مدرّساً، أنه منذ بداية العام 2015 «خسر 28529 من عناصر قواتنا الأمنية حياتهم». وأشار إلى أنّ 58 أميركياً قُتلوا في الإطار الزمني ذاته.

وتسلّمت القوات الأفغانية في بداية العام 2015 مسؤولية ضمان أمن البلاد من قوات حلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس الأفغاني: «أود أن أحيي وطنيّة قوات الأمن الأفغانية، وكل واحد منهم هو متطوع».

وتابع: «ليست لدينا خدمة إجبارية، ولا أحد مجبر، ولو لم يكُن هناك زخم وطني لا أعتقد أن الناس كانوا سيضحون بأرواحهم مقابل راتب قدره 200 دولار».

وكان غني أعرب الاثنين الماضي عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء تمرد حركة طالبان، إلا أنه حذر من أن تدخل باكستان المفترض قد يؤدي إلى عداوة طويلة الأمد.

في غضون ذلك، قُتل مسلحان على الأقل من حركة طالبان، وأصيب آخر في انفجار بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.