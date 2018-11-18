خفر السواحل الأميركي يضبط مخدرات بنصف مليار دولار

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن خفر السواحل الأميركي عن ضبط نحو 18.5 طناً من الكوكايين بقيمة 500 مليون دولار شرقي المحيط الهادئ.

وأوضح أن المخدرات المضبوطة نُقلت من السفينة جيمس التابعة لخفر السواحل بميناء بورت إيفرغليدز بمدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الخميس.

وأشار خفر السواحل إلى أن العديد من سفن خفر السواحل ساعد على ضبط المخدرات قبالة سواحل المكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية.

ونقلت «رويترز» عن صحيفة «ميامي هيرالد» أن السلطات ألقت القبض على نحو 49 مشتبهاً فيه، وأنهم سيُحاكَمون جنوبي فلوريدا.

وأشار مسؤولون اتحاديون إلى أن الكوكايين لا يزال أحد أكثر المخدرات انتشاراً في الولايات المتحدة، حيث يتم تعاطي أكبر كمية من هذا المخدر على مستوى العالم.