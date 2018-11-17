مظاهرات في لندن احتجاجاً على طريقة تعاطي الحكومة مع التغيّر المناخي

المصدر: أ ف ب

قطع مئات الأشخاص بضعة جسور في لندن السبت تعبيرا عن احتجاجهم على "العجز الاجرامي" للحكومة في تعاطيها مع مشكلة التغير المناخي.

وأغلق المتظاهرون خمسة جسور فوق نهر تايمز في وسط العاصمة البريطانية، بما في ذلك جسر وستمنستر قرب البرلمان.

وقال أحد منظمي التظاهرة غايل برادبروك "نكشف اليوم كم هو كبير عدد الاشخاص الذين طفح بهم الكيل ويطالبون بتغيير" سياسة الحكومة بشأن التغيّر المناخي.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "أوقفوا انهيار المناخ"، "تغير المناخ يساوي القتل الجماعي"، "أزمة المناخ هي أزمة صحية. تصرّفوا الآن" وأيضاً "الإنكار ليس سياسة".

وقالت الشرطة إن المتظاهرين أعاقوا استخدام المواطنين وأجهزة الطوارئ للجسور.

وصرّح المسؤول في الشرطة وحيد خان "أعتقلنا حتى الان 45 شخصا" بتهم عرقلة الحركة على الطرقات.