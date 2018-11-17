حملة اعتقالات جديدة في تركيا

نفذت السلطات التركية مداهمات أمس ضد أكاديميين وأعضاء في المجتمع المدني وأفراد في القوات الجوية وأئمة.

وألقت السلطات التركية القبض على سبعة ممثلين عن معهد «الأناضول الثقافي»، بينهم نائب رئيس المعهد، يجيت اكميكجي.

وقالت وكالة «دوجان» إن إحدى العمليات التي قامت بها شعبة الجريمة المنظمة بإدارة الشرطة كانت ضد 20 شخصاً لهم صلات برئيس المعهد ورجل الأعمال والمفكر عثمان كافالا، الذي اعتقل منذ أكثر من عام، لكنه لم يواجه اتهامات بعد.

ويواجه كافالا اتهامات بالاعتراف بالاضطلاع بـ«دور» له علاقة بأجانب في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب اردوغان في يوليو 2016 بين اتهامات أخرى.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تدرس طلبات تركيا لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية عام 2016.

وقالت الناطقة باسم الوزارة هيذر ناورت «تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية تتعلق بالسيد غولن». وأضافت «نواصل تحليل العناصر التي تقدّمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه» إليها. أنقرة، واشنطن ـ وكالات