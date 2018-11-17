630 شخصاً في عداد المفقودين بحرائق كاليفورنيا

المصدر: ■ كاليفورنيا ـ رويترز

بحثت فرق إنقاذ أمس عن 630 شخصاً اعتبروا في عداد المفقودين في بلدة باراديس، التي تحولت إلى رماد في شمال ولاية كاليفورنيا، في أسوأ حريق غابات في تاريخ الولاية.

ولقي 63 شخصاً على الأقل في باراديس ومحيطها في الحريق، الذي اندلع في سفوح جبال سييرا على مسافة 280 كيلومتراً شمالي سان فرانسيسكو. والحريق من أكثر حرائق الغابات فتكاً في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

وتقول السلطات إن هذا العدد الكبير من القتلى سقط لامتداد ألسنة اللهب بسرعة بسبب شدة الرياح وكثرة الأعواد الجافة والأشجار في البلدة التي يقطنها 27 ألف نسمة. وأضافت أن النار أتت على ما يقرب من 12 ألف منزل ومبنى في غضون ساعات.

وما زال الخطر يهدد آلاف المنشآت في وقت يكافح فيه رجال إطفاء، كثير منهم من ولايات أخرى، لإخماد الحريق.