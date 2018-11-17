المكسيك توفر 10 آلاف وظيفة للمهاجرين

المصدر: ■ واشنطن، مكسيكو ـ وكالات

أعلنت المكسيك أنها بصدد توفير 10 آلاف وظيفة لمهاجرين، لإقناعهم بعدم محاولة دخول الولايات المتحدة. وقال وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي: «نشعر بقلق بالغ من احتمال وقوع حادث على الحدود يمكن أن يتسبب في إلحاق أذى».

ويعتزم العديد من المهاجرين طلب اللجوء في الولايات المتحدة، لكن السلطات المكسيكية تشعر بالقلق من أن بعضهم قد ينفد صبره ويحاول اقتحام الحدود.

في الأثناء، قال ضابط بالقوات الأميركية المنتشرة على الحدود مع المكسيك، إنه لا يرى أن المهاجرين القادمين في قافلة من أميركا الوسطى وتجمعوا في المكسيك «أعداء»، وذلك بعدما أشار لهم ترامب على أنه «غزو».

وقال الكابتن جوستر كنينغهام في سان دييغو الحدودية، «لا أعتبرهم أعداء للجيش إنهم مجرد مهاجرين في قافلة تتجه نحو الولايات المتحدة بحثاً عن حياة أفضل ولجوء». وأضاف كنينغهام: «لا يصنفهم الجيش على أنهم أعداء بأي حال من الأحوال لا شكلاً ولا موضوعاً».