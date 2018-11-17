واشنطن:طهران تسعى لإنشاء «داعش» جديد

المصدر: عواصم - وكالات

حذرت الولايات المتحدة الأميركية من محاولة إيران إنشاء تنظيم إرهابي جديد على غرار «داعش»، مؤكدةً أن المملكة العربية السعودية هي الشريك الأمثل للولايات المتحدة في التصدي لهذه الجهود.

وجاءت التحذيرات الأميركية على لسان مبعوث الخارجية الأميركية إلى سوريا جيمس جيفري، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر قمة الدفاع الواحد السنوي، أول من أمس، جاء فيها أن العمل العسكري المباشر ربما لن يكون كافياً لدحر إيران، مشدداً على أن دولاً في المنطقة تحتاج إلى الاستقرار للتخلص من نفوذ طهران في أراضيها.

وتأتي التحذيرات الأميركية في وقت وافقت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على قرار يحض إيران على وقف استخدامها الشائع للاحتجاز التعسفي. وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد من استخدام عقوبة الإعدام على نحو مرتفع.

وصادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وذلك بأغلبية 85 صوتاً. ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار المذكور الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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