ماي ماضية في تنفيذ «بريكست» رغم عاصفة الاستقالات

المصدر: ■ لندن ـ وكالات

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، بالمحافظة على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، التي توصلت لها، على الرغم من المعارضة الشديدة وموجة الاستقالات في صفوف الحكومة.

وكانت ماي قد تلقت دفعة قوية، بتعهد وزير البيئة مايكل جوف، وهو أحد أبرز أعضاء الحكومة المشككين في الاتحاد الأوروبي، بالبقاء في حكومتها بعد تكهنات بأنه قد يزيد عدد الاستقالات. وقال جوف للصحافيين أمس إنه يثق في ماي ثقة «تامة». ووافقت ماي على مسودة اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي.

لكن تلقي الانتقادات من جميع الأطراف يعني أنها تواجه معركة كبيرة للحصول على موافقة البرلمان البريطاني. وإذا ما تم رفض الاتفاق، فستواجه بريطانيا فوضى في مغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق في 29 مارس المقبل.

وقالت ماي في مداخلة لإذاعة «إل.بي.سي» في لندن: «إنني أعيد ما أعتقد أنه أفضل صفقة لبريطانيا».

واقترحت أن يصوت أعضاء البرلمان بشكل فردي وليس مع أحزابهم عندما يتم تقديم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس العموم، وسط تكهنات بأنها ستحاول الاعتماد على أعضاء حزب العمال المعارضين للفوز في التصويت. وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر تعيين وزير الدولة للصحة ستيفن باركلي وزيراً للبريكست في المملكة المتحدة.