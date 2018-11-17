الأرجنتين تعتقل مسلحيْن على صلة بـ«حزب الله»

المصدر: بوينس آيرس ـ وكالات

أعلنت الأرجنتين في بيان أنه تم إلقاء القبض على شخصين مسلحين يحملان الجنسية الأرجنتينية، أول من أمس، على صلة بميليشيا حزب الله الإرهابية، قبل قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في بوينس آيرس أواخر الشهر الجاري.

واعتقل الرجلان اللذان يبلغان من العمر 23 و25 عاماً في مسكن بالعاصمة بوينس آيرس. وعثرت الشرطة على كمية من الأسلحة شملت بندقية وبندقية رش وعددا من المسدسات وغيرها.

وذكرت الشرطة أنها وجدت أدلة على السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى أوراق هوية باللغة العربية وصورة لراية ميليشيا حزب الله. ولم تحدد الشرطة طبيعة السفر أو وثائق الهوية، ولم تكشف عما إذا كان الرجلان أضمرا النية لمهاجمة قمة مجموعة العشرين. وقالت باتريسا بولريتس وزيرة الأمن، إن قوات الأمن متأهبة تحسباً لأي أنشطة مريبة قبل المؤتمر.